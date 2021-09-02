Miralem Pjanic, Beşiktaş için yola çıktı

Beşiktaş, Barcelona'nın gözden çıkardığı Pjanic'i kiralamak için anlaşma sağladı. Oyuncu İstanbul'a gelmek için yola çıktı.

Orta saha transferi yapmak için girişimlerini sürdüren Beşiktaş, sürpriz bir isimle anlaşma sağladı.

Siyah-beyazlılar, Barcelona'da gözden çıkarılan Miralem Pjanic'i transfer etti.

Siyah-beyazlılar, Bosnalı yıldız için Barcelona ile 1 sezonluğuna kiralama üzerine görüşmeler yaptı ve Katalan kulübüyle ortak bir noktada buluşuldu.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Boşnak yıldızın Kartal'dan 2.5 milyon euro alacağı ve maaşının geri kalanını Barcelona'nın üstleneceği öğrenildi.

Oyuncunun transferi KAP'a bildirildi.

YOLA ÇIKTI

Bosnalı oyuncudan ilk fotoğraf geldi. Pjanic, yola çıktığını Instagram hesabından paylaştı.

Tecrübeli oyuncu, bu gece 22:30 civarında İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacak.