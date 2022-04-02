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    Miralem Pjanic, İstanbul'da kalmak istiyor

    Miralem Pjanic, İstanbul'da kalmak istiyor

    Beşiktaş yönetimi Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic ile masaya oturdu. İstanbul'da kalmak isteyen yıldız oyuncudan maaşında indirim yapması istendi.
    • Haber Merkezi
    • 02.04.2022 - 10:32
    • Güncelleme : 02.04.2022 - 10:45
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    Beşiktaş'a sezon başında Barcelona'dan kiralık olarak gelen Miralem Pjanic, yakın zamanda siyah-beyazlı yönetimle bir görüşme yaptı.

    İstanbul'dan ayrılmayı düşünmediği ve şehri çok sevdiği için önümüzdeki sezon da Beşiktaş'ta kalmanın planlarını yapan siyah - beyazlı oyuncu, bu talebini net bir şekilde yönetime iletti. Yeni sezona daha düşük bütçe ve daha genç bir takım düşünen Beşiktaş ise, yıldız oyuncudan indirim istedi.

    Miralem Pjanic, İstanbul da kalmak istiyor #1

    ÇEBİ İNDİRİM İSTEDİ

    Önümüzdeki sezon Ghezzal kalitesindeki oyunculara en yüksek rakamı vermeyi düşünen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, 2 milyon euroyu kabul etmesi halinde, Pjanic ile anlaşabileceklerini yönetim kurulunda dile getirdi. Teknik Direktör Valerien İsmael'den de Pjanic konusunda da görüş alan siyah-beyazlılar, bütçesini aşmamak için çalışacak.

    Miralem Pjanic, İstanbul da kalmak istiyor #2

    DAHA YÜKSEK BİR RAKAM İSTİYOR

    Bu sezonun istediği gibi geçmemesi nedeniyle yeniden bir çıkış yakalamak isteyen Miralem Pjanic'in ise daha fazla bir rakam beklediği belirtilirken, menajeriyle birlikte bu konuda ortak bir yol bulmaya çalıştığı da kulüpten sızan haberler arasında yer aldı.

    Milliyet’in haberine göre siyah-beyazlılar ise 2 milyon euronun yanı sıra, gol sayısı ve şampiyonluk gibi kriterleri de sözleşmeye ekleyerek ekstra bonuslar da vermeyi planlıyor. Bu düşüncelerini menajerine ileten Beşiktaş Yönetimi, tecrübeli oyuncudan cevap bekliyor.

    Miralem Pjanic, İstanbul da kalmak istiyor #3


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