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    Miralem Pjanic, Lyon'la görüşüyor

    Beşiktaş ile kiralık sözleşmesi sona eren Miralem Pjanic'in Fransız devi Olimpik Lyon'a transfer olması bekleniyor.
    • 06.07.2022 - 12:53
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    Miralem Pjanic, Lyon'la görüşüyor

    Beşiktaş'ta 2 sezon önce gelen şampiyonluğun ardından Şampiyonlar Ligi kalitesinde kadro kurulması için Barcelona'dan kiralanan Miralem Pjanic, sakatlıklar nedeniyle beklentilerin altında kalmıştı.

    Katalan ekibine geri dönen Pjanic, yaşadığı istikrar sorunları nedeniyle yeni sezonda da kadroda düşünülmüyor.

    Lyon'la görüşüyor

    Fransa’dan Mercato’nun İspanyol gazeteci Gerard Moreno’ya dayandırdığı bilgiye göre; Barcelona’dan ayrılması an meselesi olan Pjanic'i Olimpik Lyon kadrosuna katmak istiyor.

    2008-2011 yılları arasında Fransız ekip Lyon’un orta saha mevkisinde görev yapan Pjanic'in bonservisle mi yoksa kiralama yöntemiyle mi transfer olacağı konusu soru işaretlerini koruyor.

    Miralem Pjanic, Lyon la görüşüyor #1

    Lyon eski oyuncularına dönüyor

    Lyon transfer döneminde eski düzenine dönmek için çaba içinde görünüyor. Alexandre Lacazette ve Corentin Tolisso’yu takımına katan Fransız ekip Pjanic’i renklerine bağlaması durumunda 3 eski oyuncusuyla yeni sezona başlayacak.

    Beşiktaş’ta kiralık olarak görev yapan Miralem Pjanic geçtiğimiz sezon toplamda 26 maçta forma giyip sezonu 4 asist ile kapattı.


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