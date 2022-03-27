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    Miralem Pjanic'in gelecek sene Beşiktaş ihtimali zor

    Miralem Pjanic'in gelecek sene Beşiktaş ihtimali zor

    Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic, önümüzdeki sezon büyük ihtimalle yeniden kiralanmayacak. Nedeni ise performansından çok mali yük.
    • Haber Merkezi
    • 27.03.2022 - 08:40
    • Güncelleme : 27.03.2022 - 09:25
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    Beşiktaş'ın Bosnalı yıldızı Miralem Pjanic'in önümüzdeki sezon da takımda kalmasının zor olduğu belirtildi.

    İspanyol basını, Beşiktaş'ta kiralık olan Barcelonalı Pjanic'in teknik direktör Xavi Hernandes tarafından kadroda düşünülmediğini yazdı.

    Barcelona'nın gelecek planlarında olmayan Pjanic'in önümüzdeki sezon da Beşiktaş'a kiralanma ihtimalinin zor olduğu, bunun nedeninin ise siyah-beyazlı kulübün bu mali yükü kaldırmak istememesi olarak gösterildi.

    Miralem Pjanic in gelecek sene Beşiktaş ihtimali zor #1

    ŞİMDİKİ MALİ YÜKÜ 2 MİLYON 750 BİN EURO

    Beşiktaş'ta kalma isteğini açıklayan Pjanic'in ayrıca eski kulübü Juventus'ta oynamayı da gizlemediği biliniyor.

    Beşiktaş, transferin son günü Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic'ın yıllık 6,5 milyon euroluk maaşının 2 milyon 750 bin eurosunu ödediğini KAP'a açıklamıştı.

    Miralem Pjanic'in Barcelona ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

    Miralem Pjanic in gelecek sene Beşiktaş ihtimali zor #2


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