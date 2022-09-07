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    Miralem Pjanic'in yeni adresi belli oldu

    Geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen ve sezon bitiminde Barcelona'ya dönen Miralem Pjanic'in yeni adresi Birleşik Arap Emirlikleri oldu.
    • 07.09.2022 - 15:55
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 16:15
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    Miralem Pjanic'in yeni adresi belli oldu

    Geçen sezon Barcelona'dan kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giyen Miralem Pjanic, bir sürpriz transfere daha imza atıyor.

    Sezonun bitimiyle Barcelona'ya geri dönen Bosna Hersekli yıldız, Birleşik Arap Emirlikleri takımı Sharjah FC'ye transfer oluyor. Barcelona ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki yıldız futbolcu, bedelsiz olarak Sharjah FC'ye gidiyor. Pjanic yeni kulübüne 3 yıllık imza atacak.

    Geçen sezon 4 asist yapmıştı

    2020 yazında Juventus'tan Barcelona'ya 60 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Pjanic, İspanyol devinde 30 maça çıktı.

    Bosna Hersekli futbolcu, geçen sezon Beşiktaş formasıyla 26 maça çıkıp 4 asist yapmıştı.

    Miralem Pjanic in yeni adresi belli oldu #1


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