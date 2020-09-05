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Mirin, Hatayspor'a kiralanıyor
Hatayspor, Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği Fransız stoper Mirin'i transfer etmek için siyah-beyazlı kulübün kapısını çaldı.
- Haber Merkezi
- 05.09.2020 - 09:52
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Hatay ekibi, Beşiktaş'ta forma giyen Fransız stoper Nicolas Isımat-Mirin'i kadrosuna katmak istiyor.
BÜYÜK ORANDA ANLAŞILDI
TRT Spor'un haberine göre, 28 yaşındaki oyuncunun transferi için Beşiktaş ile Hatayspor'un anlaşma aşamasına geldiği öğrenildi.
MAAŞIN YARISINI BEŞİKTAŞ ÖDEYECEK
Transfer gerçekleşirse, oyuncunun 1.3 milyon euroluk maaşının yarısını Beşiktaş, yarısını Hatayspor ödeyecek.
Isimat-Mirin geçen sezon Beşiktaş'tan Toulouse'a kiralandığında da maaşının bir kısmı Beşiktaş kulübü tarafından ödenmişti.