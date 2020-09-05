Mirin, Hatayspor'a kiralanıyor

Hatayspor, Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği Fransız stoper Mirin'i transfer etmek için siyah-beyazlı kulübün kapısını çaldı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Hatay ekibi, Beşiktaş'ta forma giyen Fransız stoper Nicolas Isımat-Mirin'i kadrosuna katmak istiyor.

BÜYÜK ORANDA ANLAŞILDI

TRT Spor'un haberine göre, 28 yaşındaki oyuncunun transferi için Beşiktaş ile Hatayspor'un anlaşma aşamasına geldiği öğrenildi.

MAAŞIN YARISINI BEŞİKTAŞ ÖDEYECEK

Transfer gerçekleşirse, oyuncunun 1.3 milyon euroluk maaşının yarısını Beşiktaş, yarısını Hatayspor ödeyecek.

Isimat-Mirin geçen sezon Beşiktaş'tan Toulouse'a kiralandığında da maaşının bir kısmı Beşiktaş kulübü tarafından ödenmişti.