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- Miroslav Stoch, Altay ile anlaştı
Miroslav Stoch, Altay ile anlaştı
- DHA
- 21.06.2021 - 12:35
Süper Lig’in yeni ekiplerinden Altay, kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına devam ediyor.
Son olarak Polonya'nın Zaglebie Lubin takımında görev alan 31 yaşındaki Slovak sol kanat oyuncusunun İzmir temsilcisiyle sözleşme imzalamaya hazırlandığı öğrenildi.
BONSERVİSİ ELİNDE
Geçen sezon Polonya'da ligde 8, kupada 1 müsabakada görev alan Stoch'un bonservisinin elinde olması nedeniyle Altay yönetiminin Zaglebie Lubin'e bir ödeme yapmayacağı ifade edildi.
Slovakya Milli Takımı'nın yanı sıra ülkesinde Nitra, İngiltere'de Chelsea, Hollonda'da Twente, Yunanistan'da PAOK, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Al-Ain, Çekya'da Slavia Prag formalarını terleten Miroslav Stoch, Türkiye'de Fenerbahçe 'nin yanı sıra Bursaspor 'da top koşturdu.
PUSKAS ÖDÜLÜ ALMIŞTI
Stoch'un Fenerbahçe formasıyla 3 Mart 2012'de Gençlerbirliği'ne attığı gol, FIFA tarafından 2011-2012 sezonunda atılmış en güzel ilk 3 gol arasına girerek, Puskas Ödülü'ne layık görülmüştü.