Miroslav Stoch, Zaglebie Lubin'e transfer oldu

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Miroslav Stoch, kariyerini Polonya'da sürdürecek.

Son olarak PAOK'ta oynayan ve bir süredir boşta olan Miroslav Stoch’un, yeni takımı belli oldu.

Slovak futbolcu, Polonya Ligi ekiplerinden Zaglebie Lubin ile sözleşme imzaladı.

İMZA SEZON SONUNA KADAR

31 yaşındaki oyuncu, sezon sonuna kadar Polonya ekibinde top koşturacak.

Stoch, 2010-2017 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen kanat oyuncusu, bu süreçte çeşitli takımlara kiralık olarak gönderilmişti.