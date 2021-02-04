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    Miroslav Stoch, Zaglebie Lubin'e transfer oldu

    Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Miroslav Stoch, kariyerini Polonya'da sürdürecek.
    • Haber Merkezi
    • 04.02.2021 - 15:49
    • Güncelleme : 04.02.2021 - 16:19
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    Miroslav Stoch, Zaglebie Lubin'e transfer oldu

    Son olarak PAOK'ta oynayan ve bir süredir boşta olan Miroslav Stoch’un, yeni takımı belli oldu.

    Slovak futbolcu, Polonya Ligi ekiplerinden Zaglebie Lubin ile sözleşme imzaladı.

    İMZA SEZON SONUNA KADAR

    31 yaşındaki oyuncu, sezon sonuna kadar Polonya ekibinde top koşturacak.

    Stoch, 2010-2017 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen kanat oyuncusu, bu süreçte çeşitli takımlara kiralık olarak gönderilmişti.

    Miroslav Stoch, Zaglebie Lubin e transfer oldu #1

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