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    Mısır basını, Mostafa Mohamed'in sözleşmesini paylaştı

    Mısır basını, Mostafa Mohamed'in sözleşmesini paylaştı

    Galatasaray'dan Nantes'e opsiyonlu kiralanan Mostafa Mohamed ile ilgili Mısır basını, çarpıcı bir iddia ortaya attı. Oyuncunun satılması halinde Zamalek'in pay alacağını iddia ettiler.
    • 20.07.2022 - 16:37
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 16:49
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    Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, yaptığı hazırlık maçları ile eksiklerini bulmaya çalışıyor.

    Kadrosunu Seferovic ile güçlendiren sarı-kırmızılılar, forvet bölgesine önemli bir takviye yapmış oldu.

    Seferovic'in gelmesiyle birlikte Mısırlı oyuncu Mostafa Mohamed'le yollar ayrıldı. Galatasaray, Mohamed'i Fransız ekibi Nantes'e 1 yıllığına opsiyonlu olarak kiraladı.

    Mısır basını, Mostafa Mohamed in sözleşmesini paylaştı #1

    Mısır basını sözleşmeyi yayınladı

    Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonuyla Nantes'a kiralanmasının ardından Mısır basını, Zamalek ve Galatasaray arasındaki sözleşmenin detaylarını yayınladı.

    Mısır basını, Mostafa Mohamed in sözleşmesini paylaştı #2

    Oyuncu satılırsa yüzde 15'i Zamalek'e

    Sözleşmede "Oyuncunun üçüncü bir kulübe transfer olması durumunda transferden elde edilen net kârın yüzde 15'lik dilimi Zamalek'e ödenir." maddesi yer alıyor.

    Filgoal'de yer alan habere göre Galatasaray, satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda Mostafa Mohamed transferinden toplamda 6 milyon euro gelir elde edecek. Güncel kur fiyatlarına göre Zamalek, bu transferden 11 bin 118 dolar kazanacak.

    Haberde, bu rakamların gelecek yılki kur fiyatlarına göre değişkenlik gösterebileceği vurgulandı.

    Ayrıca sözleşme İngilizce olarak yazıldığı için başka bir dile çevrilmesi durumunda esas alınacak orjinal sözleşmenin İngilizce yazılan sözleşme olacağı belirlendi.

    Mısır basını, Mostafa Mohamed in sözleşmesini paylaştı #3


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