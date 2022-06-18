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    MKE Ankaragücü, Fıratcan Üzüm ile anlaştı

    Süper Lig'in yeni takımı MKE Ankaragücü, Adanaspor'dan kanat oyuncusu Fıratcan Üzüm'ü transfer etti.
    • 18.06.2022 - 07:19
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    MKE Ankaragücü, Fıratcan Üzüm ile anlaştı

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    Fıratcan'ın imza törenime MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ile futbol koordinatörü Emre Yıldız'ın katıldığı kaydedildi.

    29 maçta 2 gol attı

    Fıratcan Üzüm, geçen sezon Adanaspor formasıyla Spor Toto 1. Lig'de 29 maça çıkıp 2 gol kaydetti.

    MKE Ankaragücü, Fıratcan Üzüm ile anlaştı #1

    MKE Ankaragücü, Fıratcan Üzüm ile anlaştı #2


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