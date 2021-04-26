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    MLS takımları Burak Yılmaz’ı istiyor

    Burak, Lille’de gösterdiği performans ile MLS'in de dikkatini çekti. Beckham’ın sahibi olduğu Inter Miami’nin yanı sıra Los Angeles Galaxy ve New York City takımları Burak'ı yakından takip ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2021 - 14:46
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    MLS takımları Burak Yılmaz’ı istiyor

    Lille’de gösterdiği performans ile takımını şampiyonluk yarışında tutan 35 yaşındaki golcü oyuncu, Kuzey Amerika Futbol Ligi takımlarının transfer listesine girdi.

    David Beckham’ın sahibi olduğu MLS Doğu Konferasnı takımı Inter Miami’nin yanı sıra New York City ve Batı Konferansı’nda yer alan Los Angeles Galaxy, milli futbolcu için transfer planı yapıyor.

    MLS takımları Burak Yılmaz’ı istiyor #1

    BURAK’IN KARARINI BEKLEYECEKLER

    Fransa Ligi’nin tamamlanmasının ardından Lille ile resmi temasa geçmeye hazırlanan MLS ekipleri, Burak’ın kararı bekleyecek.

    Lille’in son oynadığı Lyon maçında 2 gol 1 asistle takımına galibiyeti getiren Burak Yılmaz, Ligue 1’deki gol sayısını 12’ye çıkardı.

    Bu sezon Fransız ekibi ile 3 farklı kulvarda 29 maça çıkan milli futbolcu, toplamda 14 gol atarken 5 de asist yaptı.

    MLS takımları Burak Yılmaz’ı istiyor #2

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