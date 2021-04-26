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MLS takımları Burak Yılmaz’ı istiyor

MLS takımları Burak Yılmaz’ı istiyor

Burak, Lille’de gösterdiği performans ile MLS'in de dikkatini çekti. Beckham’ın sahibi olduğu Inter Miami’nin yanı sıra Los Angeles Galaxy ve New York City takımları Burak'ı yakından takip ediyor.