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    Mohamed Salah, Liverpool ile masaya oturdu

    Mohamed Salah'ın Liverpool düğümü çözüldü. Merseyside ekibine geldiği andan itibaren dünya çapında bir futbolcuya dönüşen Mısırlı yıldız dev bir sözleşmeye imza atıyor.
    • 13.04.2022 - 13:24
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    Mohamed Salah, Liverpool ile masaya oturdu

    Mohamed Salah rekor ücretle gemisini terk etmiyor... Liverpool'un süper yıldızına önerilen yeni sözleşmenin detayları ortaya çıktı. Mısırlı yıldız, Merseyside ekibine katıldığı andan itibaren Alman teknik direktör Jurgen Kloop'un dokunuşları ile dünya starlarından biri oldu.

    Liverpool ile masaya oturdu

    Mohamed Salah'ın temsilcileri, 2023'te sona erecek sözleşmenin uzatılması ile ilgili Liverpool ile düzenli temas halindeydi. Kulübün şartlar üzerinde anlaşmaya yakın olduğu iddialarına rağmen henüz bir gelişme olmadı, ancak iki taraf arasındaki sözleşme görüşmelerinin yeniden hareketlendiği belirtildi.

    Mohamed Salah, Liverpool ile masaya oturdu #1

    “500 bin sterlin istiyor”

    İngiliz gazeteci David Ornstein, Mohamed Salah ile ilgili flaş bir bilgi paylaştı. Ornstein Mısırlı yıldızın transferi ile ilgili, "Bu gerçekten karmaşık bir durum. Futboldaki pek çok şeyde olduğu gibi, mesele gerçekten paraya bağlı. Daha önce Liverpool'un çok yüksek bir maaş teklif etmeyeceği belirtilse de, İngiliz ekibi haftalık 400.000 sterlinlik bir teklik sundu. Mohamed Salah ise 500.000 sterlin istiyor." ifadelerini kullandı.

    İngiliz gazeteci ayrıca, Salah'ın İngiliz ekibi ile henüz anlaşmadığını ve yakın zamanda anlaşmanın sağlanacağını da ekledi.

    Mohamed Salah, Liverpool ile masaya oturdu #2


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