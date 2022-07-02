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    Mohamed Salah, Liverpool ile sözleşmesini uzattı

    Liverpool, Mısırlı yıldızı Mohamed Salah ile yeni sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
    • 02.07.2022 - 09:17
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    Mohamed Salah, Liverpool ile sözleşmesini uzattı

    Liverpool, bir süredir yeni sözleşme için görüştüğü Mohamed Salah ile anlaşmaya vardı.

    Premier Lig ekibi, Mısırlı yıldız'ın kontratının 3 yıl uzatıldığını duyurdu.

    “Kendimi harika hissediyorum”

    İmzanın ardından konuşan Salah, "Kendimi harika hissediyorum ve kulüple kupalar kazanacağım için heyecanlıyım. Herkes için mutlu bir gün. Sanırım sözleşme yenilemek biraz zaman alıyor, ancak şimdi her şey yapıldı, bu yüzden sadece sıradakine odaklanmamız gerekiyor" dedi.

    30 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde 254 maça çıktı ve 156 gol, 63 asistlik performans sergiledi.

    Mohamed Salah, Liverpool ile sözleşmesini uzattı #1


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