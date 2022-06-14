Mohamed, Zamalek'in teklifini reddetti

Galatasaray'ın Mısır ekibi Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla aldığı Mostafa Mohamed'i, eski kulübü geri çağırdı. Mohamed, bu teklifi geri çevirdi.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Bilindiği gibi; sarı-kırmızılıların Mohamed'in bonservisi için Zamalek kulübüne 1 Temmuz'a kadar 4 milyon dolar ödemesi gerekiyor.

Galatasaray'ın yeni başkanı, bu rakamı ödeyerek 24 yaşındaki golcünün bonservisini almak istiyor.

Zamalek 'Geri dön' dedi

Bununla beraber Mohamed'e dair Mısır basınından önemli bir iddia gündeme geldi; yıldız isim, Zamalek'in 'geri dön' teklifi ne 'hayır' cevabı verdi.

"Avrupa'ya transfer olmak istiyorum"

Mohamed, Galatasaray'dan ayrılması halinde Avrupa'ya transfer olmak istediğini belirtti.

Bordeaux, St. Etienne, Marsilya ve Lille Muhammed'i yakından takip ediyor. Muhammed'den, yönetimin 10 milyon euronun üzerinde gelir beklediği öğrenildi.