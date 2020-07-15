Mohammed Kudus, Ajax ile anlaştı

Ajax, Fenerbahçe ile de adı anılan Muhommed Kudus ile anlaşmaya vardı.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin listesinde, 19 yaşındaki golcü Mohammed Kudus'un olduğu biliniyordu.

Ancak Kudus, Hollanda kulübü Ajax ile anlaştı.

9 MİLYON BONSERVİS

Amsterdam ekibi, 19 yaşındaki santrafor oyuncusu için 9 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Ganalı ile 5 yıllık sözleşmeye de imza atılacak.

Muhammed Kudus, Danimarka Ligi takımlarından Nordsjaelland'da forma giyiyordu. Genç forvet, bu sezon takımı ile çıktığı 28 resmi maçta, takımına 12 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Genç forvet, son derece çevik bir yapıya sahip olmasıyla, birçok İngiliz ve Alman kulübünün ilgisini çekti.