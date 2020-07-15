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Mohammed Kudus, Ajax ile anlaştı
Ajax, Fenerbahçe ile de adı anılan Muhommed Kudus ile anlaşmaya vardı.
- Haber Merkezi
- 15.07.2020 - 17:00
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin listesinde, 19 yaşındaki golcü Mohammed Kudus'un olduğu biliniyordu.
Ancak Kudus, Hollanda kulübü Ajax ile anlaştı.
9 MİLYON BONSERVİS
Amsterdam ekibi, 19 yaşındaki santrafor oyuncusu için 9 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Ganalı ile 5 yıllık sözleşmeye de imza atılacak.
Muhammed Kudus, Danimarka Ligi takımlarından Nordsjaelland'da forma giyiyordu. Genç forvet, bu sezon takımı ile çıktığı 28 resmi maçta, takımına 12 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Genç forvet, son derece çevik bir yapıya sahip olmasıyla, birçok İngiliz ve Alman kulübünün ilgisini çekti.