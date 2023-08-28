Mohammed Kudus, West Ham United'a transfer oldu Premier Lig ekibi West Ham United, Ajax'ın Ganalı golcüsü Mohammed Kudus'ü renklerine bağladı.

AA

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, Ajax'tan Mohammed Kudus'ü transfer etti.

West Ham United'dan yapılan açıklamaya göre Gana Milli Takımı formasını 24 kez giyen 23 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

43 milyon euro bonservis

Ajax'ın açıklamasında ise Ganalı futbolcunun bonservis bedelinin 43 milyon euro olduğu ve miktarın ek ödemelerle 46 milyon euroya çıkabileceği belirtildi.

Profesyonel kariyerine Danimarka'nın Nordsjaelland takımında başlayan Kudus, 2020 yazında gittiği Ajax'ta 2 lig, bir de Hollanda Kupası şampiyonluğu yaşadı.