Moises Caicedo rekor ücretle Chelsea'de Premier Lig takımı Chelsea, Liverpool'un da transfer etmek istediği Ekvadorlu futbolcu Moises Caicedo'yu 133 milyon euroya transfer ederek İngiltere rekorunu kırdı.

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Brighton forması giyen defansif orta saha oyuncusu Moises Caicedo'yu renklerine bağladı.

Maviler, 21 yaşındaki futbolcu için Brighton'a İngiltere rekoru olan 115 milyon sterlin (yaklaşık 133 milyon euro) bonservis bedeli ödeyecek.

İngiltere rekoru kırıldı

Bir İngiliz kulübünün yaptığı en pahalı transfer 106 milyon sterlin (yaklaşık 121 milyon euro) karşılığında Benfica'dan yine Chelsea'ye transfer olan Enzo Fernandez'di.

Yeni sezona Mauricio Pochettino önderliğinde giren Londra ekibi, Caicedo'nun transferde ilk tercihiydi.

Liverpool kadrosunda görmek istiyordu

Fabinho'yu Suudi Arabistan'a satmasının ardından ön libero transferi için arayışa geçen Liverpool da bu futbolcuyu transfer etmek için görüşmeler yapıyordu.

Geçtiğimiz sezon Brighton formasıyla 43 maçta görev yapan Caicedo 1 gol atıp 1 de asist yaptı.