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    Monaco, Altay Bayındır'ın peşinde

    4 sezondur Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Altay Bayındır'a Avrupa'dan teklifler gelmeye devam ediyor. 24 yaşındaki ismi bu kez Monaco'nun istediği öğrenildi.
    • 31.12.2022 - 09:40
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    Monaco, Altay Bayındır'ın peşinde

    16 haftası geride kalan Süper Lig'de 15 maç sonunda topladığı 32 puanla lider Galatasaray'ın 1 puan arkasında 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor.

    Takıma gelecek isimler kadar ayrılacak olan futbolcular da merak edilirken Fransız basınından takımın kalecisi Altay Bayındır ile ilgili bir iddia geldi.

    Monaco transfer etmek istiyor

    Ligue 1'in güçlü takımlarından Monaco'nun, Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Altay Bayındır ile ilgilendiği aktarıldı.

    Monaco, Altay Bayındır ın peşinde #1

    Nübel'in yerine düşünülüyor

    Haberde Monaco'nun, Alexander Nübel'i Bayern Münih'ten 2 sezonluğuna kiraladığı belirtilirken, 26 yaşındaki kalecinin kiralık sözleşmesinin bu sezon sonunda biteceği vurgulandı.

    Bu nedenle Monaco'nun yeni sezonda kaleyi Altay'a teslim edeceği yazıldı. Detaylarda Fenerbahçe'nin Altay'a sezon sonunda bitecek sözleşmesi için yeni bir kontrat önerdiği de belirtildi.

    Monaco, Altay Bayındır ın peşinde #2

    Adı Avrupa'nın devleriyle anılmıştı

    24 yaşındaki kalecinin ismi daha önce Inter, Napoli ve Ajax gibi Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılmıştı.

    2019-2020 sezonunun başında Ankaragücü'nden Fenerbahçe'ye transfer olan Altay Bayındır, bu sezon 28 maça çıktı.

    Monaco, Altay Bayındır ın peşinde #3


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