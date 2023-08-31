Monaco, Arsenal'den Folarin Balogun'u kadrosuna kattı Ligue 1 ekibi Monaco, Arsenal'in 22 yaşındaki golcü futbolcusu Folarin Balogun'u renklerine bağladığını duyurdu.

AA

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Monaco, Arsenal'ın ABD'li santrforu Folarin Balogun'u transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki ABD'li milli futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Son 1,5 sezonu kiralık olarak geçirdi

Fransız basını, Balogun'un bonservis bedelinin 30 milyon euro olduğunu ve miktarın ek ödemelerle 40 milyon euroya çıkabileceğini iddia etti.

Profesyonel kariyerine, altyapısından yetiştiği Arsenal'da başlayan Balogun, son 1,5 yılda kiralık olarak Middlesbrough ve Reims kulüplerinde oynadı.