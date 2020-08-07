Monaco, Axel Disasi'yi açıkladı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Monaco, Reims'tan savunma oyuncusu Axel Disasi'yi kadrosuna kattı.

Fransa'nın köklü takımlarından Monaco, savunma hattına bir takviye daha yaptı.

Monaco Kulübü, Demokratik Kongo asıllı Fransız stoper Disasi ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

15 MİLYON EURO ÖDENECEK

Fransa basınında yer alan habere göre; Monaco'nun transfer için Reims kulübüne net 13 milyon euro, bonuslarla 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

Kariyerine Paris FC'de başlayan 22 yaşındaki Disasi, 2016'da transfer olduğu Reims ile geçen sezon 32 maça çıkmış ve bir gol atmıştı.