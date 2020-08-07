Dolar
7.1865
-0.5824%
Euro
8.51
-1.1889%
Altın
2061.11
-0.1027%
Borsa
1033.69
-0.0686%
G. Altın
475.567
-0.8053%
Bitcoin
84792.86
-0.8989%
31ºC
İstanbul
Güneşli 31 C

    Monaco, Axel Disasi'yi açıkladı

    Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Monaco, Reims'tan savunma oyuncusu Axel Disasi'yi kadrosuna kattı.
    • Haber Merkezi
    • 07.08.2020 - 15:06
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Monaco, Axel Disasi'yi açıkladı

    Fransa'nın köklü takımlarından Monaco, savunma hattına bir takviye daha yaptı.

    Monaco Kulübü, Demokratik Kongo asıllı Fransız stoper Disasi ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

    Monaco, Axel Disasi yi açıkladı #1

    15 MİLYON EURO ÖDENECEK

    Fransa basınında yer alan habere göre; Monaco'nun transfer için Reims kulübüne net 13 milyon euro, bonuslarla 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

    Kariyerine Paris FC'de başlayan 22 yaşındaki Disasi, 2016'da transfer olduğu Reims ile geçen sezon 32 maça çıkmış ve bir gol atmıştı.

    Görüş Bildir