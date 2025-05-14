Monaco, Bayern Münih'den Eric Dier'i renklerine bağladı

AA & Ensonhaber

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco, Bayern Münih'den İngiliz defans oyuncusu Eric Dier'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Fransız kulübünden yapılan açıklamada, Dier’in 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere 30 Haziran 2028’e kadar sürecek 3 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR

Futbol kariyerine Portekiz'in Sporting takımında başlayan Dier, İngiltere'nin Tottenham ve Almanya'nın Bayern Münih takımlarında forma giydi.

BUNDESLIGA ŞAMPİYONU OLDU

31 yaşındaki futbolcu, bu sezon Bayern Münih'le Bundesliga şampiyonluğunu kazanmıştı.