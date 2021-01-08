Euro
9.0183
-0.05%
Dolar
7.368
0.27%
Altın
447.69
-0.96%
Borsa
1.531
0.61%
Bitcoin
296.995
8.50%
EXEN Coin
11.36
1.79%
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C
    Monaco, Luiz Gustavo'ya talip oldu

    Monaco, Luiz Gustavo'ya talip oldu

    Fransız basını, Monaco'nun teknik direktörü Niko Kovac'ın, Luiz Gustavo'nun alınmasını istediğini yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 08.01.2021 - 12:23
    • Güncelleme : 08.01.2021 - 12:41
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Fenerbahçe'nin Marsilya'dan transfer ettiği Luiz Gustavo, Fransız takımlarının gündeminden düşmüyor.

    Fransız basını, Monaco'nun Brezilyalı orta saha oyuncusunu transfer listesine aldığını yazdı.

    KOVAC ÇOK İSTİYOR

    Gazete, Monaco'nun teknik direktörü Niko Kovac'ın, tecrübeli oyuncunun transferinde ısrarcı olduğunu belirtti.

    2023'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

    Fenerbahçe ile sözleşmesi 2023 yazında sona erecek olan Gustavo, bu sezon 16 karşılaşmada boy gösterirken, bir gol kaydetti.

    Monaco, Luiz Gustavo ya talip oldu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir