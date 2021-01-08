Monaco, Luiz Gustavo'ya talip oldu

Fransız basını, Monaco'nun teknik direktörü Niko Kovac'ın, Luiz Gustavo'nun alınmasını istediğini yazdı.

Fenerbahçe'nin Marsilya'dan transfer ettiği Luiz Gustavo, Fransız takımlarının gündeminden düşmüyor.

Fransız basını, Monaco'nun Brezilyalı orta saha oyuncusunu transfer listesine aldığını yazdı.

KOVAC ÇOK İSTİYOR

Gazete, Monaco'nun teknik direktörü Niko Kovac'ın, tecrübeli oyuncunun transferinde ısrarcı olduğunu belirtti.

2023'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Fenerbahçe ile sözleşmesi 2023 yazında sona erecek olan Gustavo, bu sezon 16 karşılaşmada boy gösterirken, bir gol kaydetti.