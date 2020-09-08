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    Monaco ve Everton'da oynayan Lacina Traore Bandırmaspor'da

    TFF 1. Lig ekibi Bandırmaspor, Fildişi Sahilli milli santrfor Lacina Traore'yi kadrosuna kattı.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2020 - 11:38
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    Monaco ve Everton'da oynayan Lacina Traore Bandırmaspor'da

    TFF 1. Lig'e yükselen Bandırmaspor, önemli bir transferi bitirdi.

    CFR Cluj, Krasnodar, Anzhi, Monaco, Everton, CSKA Moskova, Sporting Gijon, Amiens SC takımlarının formalarınıı terleten Fildişi Sahilli golcü Lacina Traore, Bandırmaspor'a imza attı.

    Bordo-beyazlı kulübün başkanı Onur Göçmez, 2.03 boyundaki golcüyle prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

    "1 YILLIK KONTRAT YAPACAĞIZ"

    Futbolcuyla ön protokol imzalandığını ifade eden Göçmez, "Kendisi ile 1 yıllık kontrat yapacağız. 30 yaşındaki 2,03 metre boyundaki santrfor Bandırma’da hafta içinde resmi sözleşmeyi imzalayacak." dedi.

    Monaco ve Everton da oynayan Lacina Traore Bandırmaspor da #1

    ADI GALATASARAY'LA DA ANILMIŞTI

    Bir dönem Galatasaray'la da adı anılan tecrübeli futbolcu, 2012-2013 sezonu başında Krasnodar'dan Anzhi'ye 18 milyon euro gibi ciddi bir rakama transfer olmuştu.

    Monaco ve Everton da oynayan Lacina Traore Bandırmaspor da #2

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