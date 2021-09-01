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    Montella, Adana Demirspor'da

    Montella, Adana Demirspor'da

    Adana Demirspor, teknik direktör Vincenzo Montella ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2021 - 17:15
    • Güncelleme : 01.09.2021 - 17:24
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    Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırmıştı.

    Yeni hoca arayışına giren Adana ekibi İtalyan hoca Montella ile görüşmelerini sürdürüyordu.

    Mavi-beyazlı ekip Montella ile anlaşıldığını açıkladı.

    Montella, Adana Demirspor da #1

    ANLAŞMA 2 YILLIK

    Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz daha önce Fiorentina, Sevilla, Milan, Sampdoria ve Roma takımlarını çalıştıran teknik direktör Vincenzo Montella ile 2 yıllık anlaşma imzalamıştır." ifadeleri kullanıldı.

    47 yaşındaki teknik adam, daha önce İtalya ve İspanya'da Roma, Milan ve Sevilla gibi takımlarda görev aldı.

    Montella, Adana Demirspor da #2

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