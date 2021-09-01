Montella, Adana Demirspor'da

Adana Demirspor, teknik direktör Vincenzo Montella ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırmıştı.

Yeni hoca arayışına giren Adana ekibi İtalyan hoca Montella ile görüşmelerini sürdürüyordu.

Mavi-beyazlı ekip Montella ile anlaşıldığını açıkladı.

ANLAŞMA 2 YILLIK

Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz daha önce Fiorentina, Sevilla, Milan, Sampdoria ve Roma takımlarını çalıştıran teknik direktör Vincenzo Montella ile 2 yıllık anlaşma imzalamıştır." ifadeleri kullanıldı.

47 yaşındaki teknik adam, daha önce İtalya ve İspanya'da Roma, Milan ve Sevilla gibi takımlarda görev aldı.



