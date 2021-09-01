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Montella, Adana Demirspor'da
Adana Demirspor, teknik direktör Vincenzo Montella ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
- Haber Merkezi
- 01.09.2021 - 17:15
- Güncelleme : 01.09.2021 - 17:24
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayırmıştı.
Yeni hoca arayışına giren Adana ekibi İtalyan hoca Montella ile görüşmelerini sürdürüyordu.
Mavi-beyazlı ekip Montella ile anlaşıldığını açıkladı.
ANLAŞMA 2 YILLIK
Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz daha önce Fiorentina, Sevilla, Milan, Sampdoria ve Roma takımlarını çalıştıran teknik direktör Vincenzo Montella ile 2 yıllık anlaşma imzalamıştır." ifadeleri kullanıldı.
47 yaşındaki teknik adam, daha önce İtalya ve İspanya'da Roma, Milan ve Sevilla gibi takımlarda görev aldı.