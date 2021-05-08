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Montero’ya talip var
Beşiktaş’ın sene başında Atletico Madrid’den kiraladığı genç stoper Francisco Montero’yu, İtalyan kulübü Napoli’nin istediği iddia edildi.
- Haber Merkezi
- 08.05.2021 - 10:24
- Güncelleme : 08.05.2021 - 10:28
Süper Lig’de mutlu sona ulaşmak için kalan maçlarda en az 4 puana ihtiyacı olan Kara Kartal bir yandan şampiyonluk hesapları yaparken, bir yandan da transfer çalışmalarını ve kadro yapılanmasını hazırlıyor.
ATLETİCO’DAN KİRALANMIŞTI
Sergen Yalçın'ın savunmadaki Welinton-Vida tercihi doğrultusunda bu sezon pek forma şansı bulamayan 22 yaşındaki oyuncunun Napoli'nin transfer listesinde yer aldığı öğrenildi.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; gelecek sezon savunma hattında büyük değişikliğe gidecek İtalyan devi Montero’yu gözüne kestirdi.
Görüşmelerin yaz transfer sezonunda yapılması bekleniyor.