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    Montero’ya talip var

    Beşiktaş’ın sene başında Atletico Madrid’den kiraladığı genç stoper Francisco Montero’yu, İtalyan kulübü Napoli’nin istediği iddia edildi.
    • Haber Merkezi
    • 08.05.2021 - 10:24
    • Güncelleme : 08.05.2021 - 10:28
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    Montero’ya talip var

    Süper Lig’de mutlu sona ulaşmak için kalan maçlarda en az 4 puana ihtiyacı olan Kara Kartal bir yandan şampiyonluk hesapları yaparken, bir yandan da transfer çalışmalarını ve kadro yapılanmasını hazırlıyor.

    Montero’ya talip var #1

    ATLETİCO’DAN KİRALANMIŞTI

    Sergen Yalçın'ın savunmadaki Welinton-Vida tercihi doğrultusunda bu sezon pek forma şansı bulamayan 22 yaşındaki oyuncunun Napoli'nin transfer listesinde yer aldığı öğrenildi.

    La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; gelecek sezon savunma hattında büyük değişikliğe gidecek İtalyan devi Montero’yu gözüne kestirdi.

    Görüşmelerin yaz transfer sezonunda yapılması bekleniyor.

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