Morelos, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi Rangers ile sözleşmesi sona eren, Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan Kolombiyalı futbolcu Alfredo Morelos, İstanbul'a ayak bastı.

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ensonhaber.com

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi'nin ayrılık ihtimalinin ardından yeni forvet arayışı başlamıştı.

Sarı-lacivertliler, mevkiye yeni transfer için harekete geçti.

Morelos İstanbul'da

Bu doğrultuda birçok isimle görüşen Fenerbahçe, Rangers ile sözleşmesi sona eren Alfredo Morelos ile anlaşma sağladı. Morelos, sağlık testlerinden geçmek ve son görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldi.

Alfredo Morelos'un kariyeri

Morelos, Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent ile birlikte Rangers'ta forma giymişti.

İskoç ekibinde 2017-2023 yılları arasında forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, 269 maçta 124 gol, 58 asistlik performans sergiledi.

Morelos, Rangers dışında kariyerinde Medellin ve Helsinki formaları da giydi.

Rangers'taki performansı

2017-2018 sezonu: 43 maç, 18 gol, 7 asist

2018-2019 sezonu: 48 maç, 30 gol, 4 asist

2019-2020 sezonu: 47 maç, 29 gol, 3 asist

2020-2021 sezonu: 44 maç, 17 gol, 9 asist

2021-2022 sezonu: 42 maç, 18 gol, 7 asist

2022-2023 sezonu: 45 maç, 12 gol, 6 asist