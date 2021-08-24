Morutan, Galatasaray için İstanbul'a geliyor

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Rumen futbolcu Olimpiu Morutan, bugün 23.10'da İstanbul'da olacak.

Galatasaray, Olimpiu Morutan'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılılar ile anlaşmaya varan Rumen futbolcu, bugün 23.10'da İstanbul'da olacak.

Galatasaray, sağlık kontrollerinin ardından 22 yaşındaki orta saha ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Olimpiu Morutan'ın performansı İZLE

MORUTAN KİMDİR?

25 Nisan 1999'da Romanya'nın Cluj Napoca kentinde doğan Olimpiu Morutan, ülkesinin kulüplerinden Uni Cluj'un altyapısında yetişti. 2016 yılında FC Botosani takımına transfer oldu.

FC Botosani formasıyla 59 maça çıkan Morutan, 2 gol 5 asistlik katkıda bulundu. 1,73'lük orta saha, 2018'de 700 bin euro bonservis bedeliyle Steaua Bükreş’in yolunu tuttu.

Steaua Bükreş formasıyla etkileyici bir performans sergileyen Olimpiu Morutan, 107 maçta 14 gol 30 asistlik katkıda bulundu. Orijinal mevkisi 10 numara pozisyonu olan Rumen oyuncu, merkez orta saha ve sağ kanat gibi pozisyonlarda da oynayabiliyor.

Romanya Milli Takım formasını U-17 ve U-19 yaş gruplarında giyen Morutan, henüz A Milli Takım formasıyla resmi maça çıkamadı.

SAKATLIK GEÇMİŞİ

Morutan, 2019-2020 sezonunda yaşadığı çapraz bağlarda gerileme nedeni ile 16 maç kaçırdı.