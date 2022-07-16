Morutan Sivasspor’a gidiyor

Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Olimpiu Morutan için sarı-kırmızılı takım, Sivasspor'dan gelen kiralama teklifini kabul etti.

Fatih Terim’in teknik direktörlüğünü yaptığı sezon büyük umutlarla transfer edilen ama taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Olimpiu Morutan’ı Okan Buruk kadroda düşünmüyordu.

Gözden düşen Rumen yıldız için Sivasspor devreye girdi. Kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktör Rıza Çalımbay'ın talebi doğrultusunda görüşmeler başladı.

Okan Buruk'un kadroda düşünmediği 23 yaşındaki Rumen futbolcunun kiralık gitmesine onay çıktı.

Morutan da kabul etti

Sezon başı kampında da henüz bekleneni veremeyen Morutan, Sivasspor'a kiralık olarak gitmeyi kabul etti. Morutan son detayların görüşülmesinin ardından resmi sözleşmenin altına imza atacak.

Öte yandan sarı-kırmızılı takımdan yıllık 600 bin euro alan Morutan'ın bu ücretini Sivasspor ödeyecek.

33 maçta 3 gol 5 asist

Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla Galatasaray'a gelen Rumen oyuncu, Sarı-Kırmızılı forma ile 33 karşılaşmada görev aldı. 23 yaşındaki kanat oyuncusu, 3 gol, 5 asist kaydetti.