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    Morutan Sivasspor’a gidiyor

    Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Olimpiu Morutan için sarı-kırmızılı takım, Sivasspor'dan gelen kiralama teklifini kabul etti.  
    • 16.07.2022 - 16:02
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    Morutan Sivasspor’a gidiyor

    Fatih Terim’in teknik direktörlüğünü yaptığı sezon büyük umutlarla transfer edilen ama taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Olimpiu Morutan’ı Okan Buruk kadroda düşünmüyordu.

    Gözden düşen Rumen yıldız için Sivasspor devreye girdi. Kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktör Rıza Çalımbay'ın talebi doğrultusunda görüşmeler başladı.

    Okan Buruk'un kadroda düşünmediği 23 yaşındaki Rumen futbolcunun kiralık gitmesine onay çıktı.

    Morutan da kabul etti

    Sezon başı kampında da henüz bekleneni veremeyen Morutan, Sivasspor'a kiralık olarak gitmeyi kabul etti. Morutan son detayların görüşülmesinin ardından resmi sözleşmenin altına imza atacak.

    Öte yandan sarı-kırmızılı takımdan yıllık 600 bin euro alan Morutan'ın bu ücretini Sivasspor ödeyecek.

    Morutan Sivasspor’a gidiyor #1

    33 maçta 3 gol 5 asist

    Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla Galatasaray'a gelen Rumen oyuncu, Sarı-Kırmızılı forma ile 33 karşılaşmada görev aldı. 23 yaşındaki kanat oyuncusu, 3 gol, 5 asist kaydetti.


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