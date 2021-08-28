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Morutan'ın lisansı çıktı
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Olimpiu Morutan'ın lisansı çıktı. Sekidika'nın Belçika'ya gitmesi ile birlikte TFF listesine adını yazdıran Morutan'ın Kasımpaşa maçında kadroda olması bekleniyor.
- Haber Merkezi
- 28.08.2021 - 09:18
Galatasaray 'ın yeni transferlerinden Olimpiu Morutan sarı-kırmızılı takımda maça çıkmak için gün sayıyor.
Genç oyuncunun lisansı çıkarıldı.
KASIMPAŞA MAÇINDA OYNAYABİLECEK
Jesse Sekidika'nın Belçika'ya transferi ile birlikte TFF listesine adını yazdıran Morutan'ın 3.haftada oynanacak Kasımpaşa maçında kadroda olması bekleniyor.