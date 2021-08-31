Euro
9.8377
-0.47%
Dolar
8.3055
-0.8%
Altın
484.13
-0.64%
Borsa
1.466
0.52%
Bitcoin
398.547
-0.84%
EXEN Coin
25.59
-1.34%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Mostafa Mohamed, Bordeaux'yla anlaştı

    Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, Fransız temsilcisi Bordeaux ile el sıkıştı. Transferin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2021 - 14:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mostafa Mohamed, Bordeaux'yla anlaştı

    Galatasaray Mostafa Mohamed'in transferi için Fransız kulübü Bordeaux'yla anlaşmaya vardı.

    7-8 MİLYON DOLARA SATILMASI BEKLENİYOR

    Sarı-kırmızılı kulüp 23 yaşındaki golcü futbolcuyu Zemalek kulübünden 1.5 sezonluğuna 1.5 milyon dolar kiralama ve 4 milyon dolar satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.

    Galatasaray'ın Mostafa Mohamed'in 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullanarak oyuncuyu 7-8 milyon dolara satması bekleniyor.

    Mostafa Mohamed, Bordeaux yla anlaştı #1

    SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

    Kısa süre içinde Fransa'ya gidecek Mostafa Mohamed sağlık kontrolünden geçtikten sonra yeni kulübüyle sözleşme imzalayacak.

    Galatasaray ve Bordeaux kulüplerinin bu transferi kısa süre içinde açıklamaları bekleniyor.

    Mostafa Mohamed, Bordeaux yla anlaştı #2

    BU SEZON DÜŞÜŞE GEÇMİŞTİ

    Mostafa Mohamed geçen sezonun devre arasında Galatasaray'a geldikten sonra 21 maçta 11 gol atmayı başarmıştı. Bu sezon 7 maça çıkan Mostafa'nın golü ise bulunmuyor.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir