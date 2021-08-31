Mostafa Mohamed, Bordeaux'yla anlaştı

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, Fransız temsilcisi Bordeaux ile el sıkıştı. Transferin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Galatasaray Mostafa Mohamed'in transferi için Fransız kulübü Bordeaux'yla anlaşmaya vardı.

7-8 MİLYON DOLARA SATILMASI BEKLENİYOR

Sarı-kırmızılı kulüp 23 yaşındaki golcü futbolcuyu Zemalek kulübünden 1.5 sezonluğuna 1.5 milyon dolar kiralama ve 4 milyon dolar satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.

Galatasaray'ın Mostafa Mohamed'in 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullanarak oyuncuyu 7-8 milyon dolara satması bekleniyor.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Kısa süre içinde Fransa'ya gidecek Mostafa Mohamed sağlık kontrolünden geçtikten sonra yeni kulübüyle sözleşme imzalayacak.

Galatasaray ve Bordeaux kulüplerinin bu transferi kısa süre içinde açıklamaları bekleniyor.

BU SEZON DÜŞÜŞE GEÇMİŞTİ

Mostafa Mohamed geçen sezonun devre arasında Galatasaray'a geldikten sonra 21 maçta 11 gol atmayı başarmıştı. Bu sezon 7 maça çıkan Mostafa'nın golü ise bulunmuyor.