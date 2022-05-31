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    Mostafa Mohamed krizi büyüyor

    Mostafa Mohamed krizi büyüyor

    Galatasaray'ın, 4 milyon dolara satın aldığı Mostafa Mohamed için ödeme yapması bekleniyor. Sarı-kırmızılıların son olarak "Taksitle ödeyelim" teklifi de reddedildi.
    • 31.05.2022 - 09:40
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 10:48
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    Galatasaray'ın Zamalek'ten transfer ettiği Mostafa Mohamed'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

    Mısırlı golcünün bonservisinin tamamen Galatasaray'a geçmesi için, sarı-kırmızılıların temmuz ayının ilk haftasında Zamalek'e 4 milyon dolar ödemesi gerekiyor.

    Mostafa Mohamed krizi büyüyor #1

    "Ödemeyi taksitle yapalım" teklifi reddedildi

    Mısır kulübü, ödemenin söz verilen süre içinde yapılmaması nedeniyle tedbir aldı ve ihtarname hazırladı. Galatasaray yönetiminin, "Ödemeyi taksitle yapalım" teklifi ise son ödeme tarihi yaklaştığı için Zamalek cephesi tarafından reddedildi.

    11 Haziran'da seçilecek yönetimin, ilk iş olarak 4 milyon dolarlık bu krizi çözmesi gerekecek.

    Sarı-kırmızılılarda bir diğer çıkış yolu ise; takımdan ayrılmak isteyen Mısırlı futbolcunun 4 milyon dolar veya daha üstü bir bonservisle satılması. Bu durum gerçekleşirse tüm tehlikeler de ortadan kalkacak.

    Aksi takdirde Galatasaray, FIFA'dan gelecek bir transfer yasağı riskiyle karşı karşıya kalabilir.

    Mostafa Mohamed krizi büyüyor #2


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