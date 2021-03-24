Mostafa Mohamed, Manchester United'ın radarında

Mısır basını, Manchester United'ın Zamalek Kulübü'ne, Mohamed'in Galatasaray'a transferiyle ilgili mukavele detaylarını sorduğunu yazdı.

Galatasaray'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, kısa süre içerisinde attığı gollerle klasını göstermeyi başardı.

4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu ödemesi halinde oyuncunun bonservisini alacak olan sarı-kırmızılıların, elini çabuk tutması gerekiyor.

MANU, MUKAVELE DETAYLARINI SORDU

Çünkü Mısır basını, Premier Lig devi Manchester United'ın 23 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiğini duyurdu.

Haberde; Kırmızı Şeytanlar'ın Zamalek'e, Mohamed'in Galatasaray'a transferiyle ilgili mukavele detaylarını sorduğu yazıldı.

"MOSTAFA'NIN ONAYINA BAĞLI"

Satın alma opsiyonu Galatasaray'da olmasına rağmen Mohamed'in yakın arkadaşının, "Opsiyon maddesinin aktif hale gelmesi, Mostafa'nın onayına bağlı." dediği de belirtildi.

"İNGİLİZCE ÖĞRENİYOR"

Öte yandan Yeni Malatyaspor'un Mısırlı oyuncusu Karim Hafez, "Mostafa Mohamed'den kimse böyle bir performans beklemiyordu. Harika bir başlangıç yaptı. Şimdi İngilizce öğreniyor ve gelişimi için çalışıyor. Sadece bir sezon sonra daha büyük bir kulübe gideceğini düşünüyorum." diyerek forvet oyuncusunun kendisini Avrupa'ya hazırladığını söyledi.