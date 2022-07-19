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    Mostafa Mohamed Nantes'a transfer oldu

    Mostafa Mohamed Nantes'a transfer oldu

    Galatasaraylı Mostafa Mohamed Fransa Lig 1 ekiplerinden Nantes'a transfer oldu. Mısırlı golcü bugün kamptan ayrılarak Fransa'ya gidecek.
    • 19.07.2022 - 15:59
    • Güncelleme : 19.07.2022 - 16:35
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    Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Mostafa Mohamed ile yollar ayrıldı.

    Fransız ekibi, Galatasaray’ın ardından Mısırlı oyuncu ile de anlaşmaya vardı. Anlaşmada yaklaşık 6 milyon euroluk isteğe bağlı satın alma opsiyonu da bulunuyor.

    Kiralama bedeli 250 bin euro

    Galatasaray 250 bin euro kiralama bedeli ve 5 milyon 750 bin Euro zorunlu olmayan opsiyonla oyuncuyu verdi.

    Mohamed, kısa süre içerisinde Fransa’ya giderek resmi sözleşmeyi imzalayacak.

    Mostafa Mohamed Nantes a transfer oldu #1

    Galatasaray bonservisini almıştı

    Galatasaray, bu ayın başında yaptığı açıklamayla 1,5 sezondur kiralık olarak forma giyen Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'in bonservisini aldığını açıklamıştı.

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    Mostafa Muhammed, sarı-kırmızılı formayla 1,5 sezonda 58 resmi maça çıktı ve 17 gol attı.

    Mısır Milli Takımı'nda da forma giyen Mostafa Mohamed, 21 karşılaşmada 4 kez fileleri havalandırdı.

    Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk da oyuncunun transferiyle ilgili açıklamada bulundu.

    Mostafa Mohamed Nantes a transfer oldu #2

    "Mohamed'i Nantes'a kiraladık"

    Buruk açıklamasında, "Oraya bir takviye daha yapacağız. Değişime ihtiyaç var. Mohammed'i gidip değer kazanması için Nantes'a kiralık olarak gönderdik. Şu anda bir teklif gelmediği için oyuncunun tekrar değer kazanmasını istedik." şeklinde konuştu.

    Mostafa Mohamed Nantes a transfer oldu #3

    Kulüpten de açıklama geldi

    Galatasaray'dan KAP açıklaması da yapıldı. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda FC Nantes ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

    Mostafa Mohamed Nantes a transfer oldu #4


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