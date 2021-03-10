Mostafa Mohamed'den Zamalek'e telefon

Mostafa Mohamed'in, Mısır ekibi Zamalek'i telefonla arayarak, Premier Lig takımı Crystal Palace’ın kendisi için kulübe teklif yapıp yapmadığını sordu.

Galatasaray formasıyla çıktığı 7 maçta 6 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çeken Mostafa Mohamed, Premier Lig'i hedefliyor.

Golcü futbolcu, günlerdir basında 'Crystal Palace, Mohamed'i istiyor' şeklinde haberler çıkması üzerine detaylı bir araştırmaya girdi.

CRYSTAL PALACE'TAN TEKLİF GELDİ Mİ?

Mısır’ın Akhbar Elyom gazetesinde yayınlanan habere göre; 23 yaşındaki oyuncu, bonservisini elinde bulunduran Zamalek Kulübü'nün yetkililerini arayarak İngilizlerden teklif gelip gelmediğini sordu.

Zamalekli idarecilerin ise konuyla ilgili Mustafa’ya yanıt olarak, kendilerine Crystal Palace'tan şu aşamada gelen bir teklif bulunmadığını ilettikleri belirtildi.

SATIN ALMA OPSİYONU 4 MİLYON DOLAR

Mohamed'i 2 milyon dolara kiralayan Galatasaray yönetimi, sezon sonunda 4 milyon dolarlık bonservis bedelini ödeyerek oyuncuyu transfer etmeyi planlıyor.