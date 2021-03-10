Euro
9.0845
0.17%
Dolar
7.6432
0.47%
Altın
421.11
0.21%
Borsa
1.549
0%
Bitcoin
412.970
2.52%
EXEN Coin
15.80
-0.44%
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C
    Mostafa Mohamed'den Zamalek'e telefon

    Mostafa Mohamed'den Zamalek'e telefon

    Mostafa Mohamed'in, Mısır ekibi Zamalek'i telefonla arayarak, Premier Lig takımı Crystal Palace’ın kendisi için kulübe teklif yapıp yapmadığını sordu.
    • Haber Merkezi
    • 10.03.2021 - 08:54
    • Güncelleme : 10.03.2021 - 09:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Galatasaray formasıyla çıktığı 7 maçta 6 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çeken Mostafa Mohamed, Premier Lig'i hedefliyor.

    Golcü futbolcu, günlerdir basında 'Crystal Palace, Mohamed'i istiyor' şeklinde haberler çıkması üzerine detaylı bir araştırmaya girdi.

    Mostafa Mohamed den Zamalek e telefon #1

    CRYSTAL PALACE'TAN TEKLİF GELDİ Mİ?

    Mısır’ın Akhbar Elyom gazetesinde yayınlanan habere göre; 23 yaşındaki oyuncu, bonservisini elinde bulunduran Zamalek Kulübü'nün yetkililerini arayarak İngilizlerden teklif gelip gelmediğini sordu.

    Zamalekli idarecilerin ise konuyla ilgili Mustafa’ya yanıt olarak, kendilerine Crystal Palace'tan şu aşamada gelen bir teklif bulunmadığını ilettikleri belirtildi.

    SATIN ALMA OPSİYONU 4 MİLYON DOLAR

    Mohamed'i 2 milyon dolara kiralayan Galatasaray yönetimi, sezon sonunda 4 milyon dolarlık bonservis bedelini ödeyerek oyuncuyu transfer etmeyi planlıyor.

    Mostafa Mohamed den Zamalek e telefon #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir