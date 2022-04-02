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    Mostafa Mohamed'e Lille talip

    Mostafa Mohamed'e Lille talip

    Galatasaray'ın çok şeyler beklediği forvet Mostafa Mohamed'e bir Fransız ekibi daha talip oldu. Transfer gerçekleşirse Mohamed, Burak Yılmaz'ın yerini alacak.
    • Haber Merkezi
    • 02.04.2022 - 12:21
    • Güncelleme : 02.04.2022 - 12:50
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    Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, Fransız kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Başarılı forvete bu kez Türkiye'nin yakından tanıdığı bir kulüp talip oldu.

    Sezon başında St. Etienne'in talip olduğu ve transferi son anda gerçekleşmeyen Mohamed, son olarak ülkesi Mısır'la Dünya Kupası'na gitmenin kapısından dönmüş ve büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. Buna karşın 24 yaşındaki forvetin talipleri artmaya devam ediyor.

    Mostafa Mohamed e Lille talip #1

    LILLE TALİP OLDU

    Fransa'nın Score sitesinin haberine göre; Marsilya ve St. Etienne'in ilgilendiği Mostafa Mohamed'e bu kez de Lille talip oldu. Sezon sonunda Jonathan David'in transfer yapmasını bekleyen Lille, milli forvet Burak Yılmaz'ın da sözleşmesini uzatmama kararı aldı. 37 yaşındaki forvetin yerini Mostafa Mohamed'le doldurmak isteyen Ligue 1 kulübünün kısa süre içerisinde Galatasaray'ın kapısını çalacağı belirtildi.

    Mostafa Mohamed e Lille talip #2

    BU SEZON 7 GOL 5 ASİST YAPTI

    Mısır ekibi Zamalek'ten önce kiralanan sonra bonservisi ile kadroya katılan 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon 36 resmi maçta 7 gol atıp 5 de asist yaptı.


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