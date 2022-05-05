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    Mostafa Mohamed'e talip var

    Mostafa Mohamed'e talip var

    Ligde tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray'da Mostafa Mohamed takımdan ayrılmak istiyor. Mısırlı golcüye Fransa'dan Lens ve Montpellier'in ilgisi var.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2022 - 08:47
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 09:24
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    Süper Lig'de 35'inci haftayı 47 puanla 13'üncü sırada tamamlayan Galatasaray'da birçok oyuncu mutsuz. O isimlerin başında Mostafa Mohamed geliyor.

    Son haftalarda formasını Gomis'e kaptıran Mısırlı forvet, takımdan ayrılmak istiyor. Mostafa Mohamed, menajerinden kendisine kulüp bulmasını istedi.

    Sezon başında Bordeaux'a transferi son anda gerçekleşmeyen 24 yaşındaki oyuncu, Fransa ligi'nde gitmek istiyor. Mostafa Mohamed ile Montpellier ve Lens'in ilgilendiği öğrenildi.

    Galatasaray'da mevcut yönetim, Mısırlı golcüyü 7-8 milyon euro'nun altında bir rakama satmayı düşünmüyor.

    Mostafa Mohamed e talip var #1

    4 milyon dolara alındı

    Galatasaray, sezon ortasında Mostafa Mohamed'in bonservisini 4 milyon dolar karşılığında Mısır kulübü Zamalek'ten almıştı.

    Bu sezon sarı-kırmızılı takımla tüm kulvarlarda 38 maça çıkan Mısırlı forvet 7 gol atarken, 5 de asist yaptı.

    Mostafa Mohamed e talip var #2


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