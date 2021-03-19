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Mostafa Mohamed'in maaşına zam yapılacak

Mostafa Mohamed'in maaşına zam yapılacak

Sezon sonunda Mohamed'in bonservisini alacak olan Galatasaray, oyuncuyla 4 yıllık yeni sözleşme imzalayacak. Mısırlı golcünün 725 bin dolar olan senelik ücreti de 1.5 milyon euroya çıkarılacak.