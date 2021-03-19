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- Mostafa Mohamed'in maaşına zam yapılacak
Mostafa Mohamed'in maaşına zam yapılacak
Sezon sonunda Mohamed'in bonservisini alacak olan Galatasaray, oyuncuyla 4 yıllık yeni sözleşme imzalayacak. Mısırlı golcünün 725 bin dolar olan senelik ücreti de 1.5 milyon euroya çıkarılacak.
- Haber Merkezi
- 19.03.2021 - 11:56
- Güncelleme : 19.03.2021 - 12:11
Galatasaray'ın devre arasında 2 milyon dolar karşılığında kiralık olarak kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, kısa sürede klasını göstermeyi başardı.
Sarı-kırmızılı formayla çıktığı 8 maçta 6 gol atan Mısırlı golcünün bonservisini almaya hazırlanan yönetim, oyuncunun maaşına da zam yapma kararı aldı.
MAAŞI 1.5 MİLYON EUROYA ÇIKARILACAK
Sezon sonunda Zamalek'e 4 milyon dolar ödeyerek Mohamed'in tapusunu alacak olan Cimbom, yıllık 725 bin dolar kazanan 23 yaşındaki futbolcunun senelik ücretini de 1.5 milyon euroya çıkarmayı düşünüyor.
HEDEF 20 MİLYON EURO
Yönetim ayrıca, şimdiden Premier Lig ekiplerinin dikkatini çeken Mohamed'i ilerleyen yıllarda yüksek bir fiyata satmanın hesaplarını yapıyor.
Galatasaraylı idarecilerin düşündüğü bonservis bedeli ise 20 milyon euro.