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    Mostafa Mohamed'in maaşına zam yapılacak

    Mostafa Mohamed'in maaşına zam yapılacak

    Sezon sonunda Mohamed'in bonservisini alacak olan Galatasaray, oyuncuyla 4 yıllık yeni sözleşme imzalayacak. Mısırlı golcünün 725 bin dolar olan senelik ücreti de 1.5 milyon euroya çıkarılacak.
    • Haber Merkezi
    • 19.03.2021 - 11:56
    • Güncelleme : 19.03.2021 - 12:11
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    Galatasaray'ın devre arasında 2 milyon dolar karşılığında kiralık olarak kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, kısa sürede klasını göstermeyi başardı.

    Sarı-kırmızılı formayla çıktığı 8 maçta 6 gol atan Mısırlı golcünün bonservisini almaya hazırlanan yönetim, oyuncunun maaşına da zam yapma kararı aldı.

    MAAŞI 1.5 MİLYON EUROYA ÇIKARILACAK

    Sezon sonunda Zamalek'e 4 milyon dolar ödeyerek Mohamed'in tapusunu alacak olan Cimbom, yıllık 725 bin dolar kazanan 23 yaşındaki futbolcunun senelik ücretini de 1.5 milyon euroya çıkarmayı düşünüyor.

    Mostafa Mohamed in maaşına zam yapılacak #1

    HEDEF 20 MİLYON EURO

    Yönetim ayrıca, şimdiden Premier Lig ekiplerinin dikkatini çeken Mohamed'i ilerleyen yıllarda yüksek bir fiyata satmanın hesaplarını yapıyor.

    Galatasaraylı idarecilerin düşündüğü bonservis bedeli ise 20 milyon euro.

    Mostafa Mohamed in maaşına zam yapılacak #2

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