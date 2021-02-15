Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonundaki bilinmeyen detay

Galatasaray'ın Zamalek'ten transferi Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonu 4 milyon dolar olarak açıklansa da Mısırlı gazeteciden, ilginç bir iddia geldi.

Galatasaray'da çıktığı 4 resmi maçta 4 gol atan Mostafa Mohamed'in bonservisi de merak konusu olmaya başladı.

Sarı-kırmızılılar, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada 1.5 yıllık kiralık anlaşmasına varılan Mostafa Mohamed'in, 1 Temmuz 2022 yılına kadar 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu bulunduğu ifade etmişti.

4 MİLYON DOLARDAN FAZLA TEKLİF GELİRSE FİYAT ARTIYOR

Zamalek'e yakınlığıyla bilinen Mısırlı muhabir Sarah Abdelbaky'nin haberine göre; Mostafa Mohamed'e 1.5 yıl içerisinde 4 milyon dolardan fazla bir teklif gelmesi halinde satın alma opsiyonundaki rakam devre dışı kalacak.

Yani Galatasaray ile anlaşılan rakamın aşılması halinde Zamalek yöneticileri, sarı-kırmızılı yönetimi arayarak teklif edilen rakamı kabul edip etmeyeceğini soracak; burada öncelik Galatasaray'a verilse de Mısır kulübünün satın alma opsiyonunu aktif etmeme hakkı bulunuyor.

Transfer 4 milyon dolar üzerinde Galatasaray lehine gerçekleşirse, KAP'a yapılan açıklamada yer alan Zamalek'e ödenecek olan sonraki satıştan yüzde 15 pay durumu da ortadan kalkacak.