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    Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonundaki bilinmeyen detay

    Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonundaki bilinmeyen detay

    Galatasaray'ın Zamalek'ten transferi Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonu 4 milyon dolar olarak açıklansa da Mısırlı gazeteciden, ilginç bir iddia geldi.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2021 - 15:32
    • Güncelleme : 15.02.2021 - 16:04
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    Galatasaray'da çıktığı 4 resmi maçta 4 gol atan Mostafa Mohamed'in bonservisi de merak konusu olmaya başladı.

    Sarı-kırmızılılar, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada 1.5 yıllık kiralık anlaşmasına varılan Mostafa Mohamed'in, 1 Temmuz 2022 yılına kadar 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu bulunduğu ifade etmişti.

    Mostafa Mohamed in satın alma opsiyonundaki bilinmeyen detay #1

    4 MİLYON DOLARDAN FAZLA TEKLİF GELİRSE FİYAT ARTIYOR

    Zamalek'e yakınlığıyla bilinen Mısırlı muhabir Sarah Abdelbaky'nin haberine göre; Mostafa Mohamed'e 1.5 yıl içerisinde 4 milyon dolardan fazla bir teklif gelmesi halinde satın alma opsiyonundaki rakam devre dışı kalacak.

    Yani Galatasaray ile anlaşılan rakamın aşılması halinde Zamalek yöneticileri, sarı-kırmızılı yönetimi arayarak teklif edilen rakamı kabul edip etmeyeceğini soracak; burada öncelik Galatasaray'a verilse de Mısır kulübünün satın alma opsiyonunu aktif etmeme hakkı bulunuyor.

    Transfer 4 milyon dolar üzerinde Galatasaray lehine gerçekleşirse, KAP'a yapılan açıklamada yer alan Zamalek'e ödenecek olan sonraki satıştan yüzde 15 pay durumu da ortadan kalkacak.

    Mostafa Mohamed in satın alma opsiyonundaki bilinmeyen detay #2

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