Petrol
97.07
-1.10%
Euro
18.4035
0.01%
Dolar
17.9602
0.16%
Altın
1.035
-0.36%
Borsa
2864
0.00%
Bitcoin
443.239
0.44%
BTXN Coin
6.41
-1.83%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 23 C
    Mountassir Lahtimi, Trabzon'a geldi

    Mountassir Lahtimi, Trabzon'a geldi

    Bordo-mavililer, Fas ekibi FUS Rabat'ta görev yapan 21 yaşındaki Mountassir Lahtimi ve kulübüyle kısa sürede anlaştı. Lahtimi az evvel transferini sonuçlandırmak için Trabzon'a geldi.
    • 15.08.2022 - 09:01
    • Güncelleme : 15.08.2022 - 09:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig 'de son oynanan Hatayspor karşılaşmasında kolu kırılan Edin Visca'nın yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacak olması Trabzonspor yönetimini harekete geçirdi.

    Boşnak futbolcunun boşluğunu doldurmak isteyen bordo-mavililer FUS Rabat forması giyen Mountassir Lahtimi için düğmeye basmıştı.

    Karadeniz ekibi hem Fas kulübüyle hem de Faslı kanat oyuncusuyla kısa sürede el sıkıştı. 21 yaşındaki oyuncu, Türkiye'ye davet edilirken, Lahtimi Trabzon'a indi.

    Mountassir Lahtimi, Trabzon a geldi #1

    Taraftarlar karşıladı

    İslami Dayanışma Oyunları için Konya’dan kente gelen kanat oyuncusu, havalimanı çıkışında taraftarlarca karşıladı.

    Sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşme imzalaması beklenen genç oyuncu, kulüp aracıyla havalimanından ayrıldı.

    Faslı oyuncu 21 yaşında olduğu için yabancı kontenjanına takılmayacak.Ülkesinin takımlarından FUS Rabat'ta forma giyen Lahtimi, sağ ve sol kanatta görev yapabiliyor. Kariyerinde şu ana kadar 49 maça çıkan Lahtimi, 7 gol atarken 8 de asist yaptı.

    Mountassir Lahtimi, Trabzon a geldi #2


    İlginizi Çekebilir

    ETTEHİYYATÜ OKU: Ettehiyyatü duası nasıl okunur, faziletleri nelerdir?
    Yaşam

    ETTEHİYYATÜ OKU: Ettehiyyatü duası nasıl okunur, faziletleri nelerdir?

    Valla Kanyonu'nda mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı
    Gündem

    Valla Kanyonu'nda mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı

    Ünlü iş adamı yeni dijital para projesini açıklıyor!
    BTCPrime

    Ünlü iş adamı yeni dijital para projesini açıklıyor!

    Görüş Bildir