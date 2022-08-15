Mountassir Lahtimi, Trabzon'a geldi

Bordo-mavililer, Fas ekibi FUS Rabat'ta görev yapan 21 yaşındaki Mountassir Lahtimi ve kulübüyle kısa sürede anlaştı. Lahtimi az evvel transferini sonuçlandırmak için Trabzon'a geldi.

Süper Lig 'de son oynanan Hatayspor karşılaşmasında kolu kırılan Edin Visca'nın yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacak olması Trabzonspor yönetimini harekete geçirdi.

Boşnak futbolcunun boşluğunu doldurmak isteyen bordo-mavililer FUS Rabat forması giyen Mountassir Lahtimi için düğmeye basmıştı.

Karadeniz ekibi hem Fas kulübüyle hem de Faslı kanat oyuncusuyla kısa sürede el sıkıştı. 21 yaşındaki oyuncu, Türkiye'ye davet edilirken, Lahtimi Trabzon'a indi.

Taraftarlar karşıladı

İslami Dayanışma Oyunları için Konya’dan kente gelen kanat oyuncusu, havalimanı çıkışında taraftarlarca karşıladı.

Sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşme imzalaması beklenen genç oyuncu, kulüp aracıyla havalimanından ayrıldı.

Faslı oyuncu 21 yaşında olduğu için yabancı kontenjanına takılmayacak.Ülkesinin takımlarından FUS Rabat'ta forma giyen Lahtimi, sağ ve sol kanatta görev yapabiliyor. Kariyerinde şu ana kadar 49 maça çıkan Lahtimi, 7 gol atarken 8 de asist yaptı.