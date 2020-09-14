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    Mourinho, Alexander Sörloth'la ilgilendiklerini doğruladı

    Mourinho, Alexander Sörloth'la ilgilendiklerini doğruladı

    Tottenham'ın teknik direktörü Jose Mourinho, "Eğer Trabzonspor başkanı görüştüğümüzü söylerse, bunun doğru olmadığını söylemem" diyerek Norveçli golcüyü istediğini belirtmiş oldu.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2020 - 09:09
    • Güncelleme : 14.09.2020 - 09:09
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    Premier Lig'in 1. haftasında Everton'a 1-0 yenilen Tottenham'da teknik direktör Jose Mourinho, maç sonu açıklamalarda bulundu

    Portekizli menajer, Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth'un transfer listelerinde olduğunu doğruladı.

    "DOĞRU OLMADIĞINI SÖYLEMEM"

    Mourinho, "Sörloth'u istiyor musunuz?" sorusu üzerine "Sörloth'la ilgili konuşmayacağım çünkü Trabzonspor'a ait. Ancak eğer Trabzonspor başkanı görüştüğümüzü söylerse, bunun doğru olmadığını söylemem." cevabını verdi.

    Mourinho, Alexander Sörloth la ilgilendiklerini doğruladı #1

    AĞAOĞLU NE DEMİŞTİ?

    Ağaoğlu daha önce yaptığı açıklamada, "Leipzig ve Tottenham ile görüşüyoruz. Crystal Palace ve biz. İkimiz de bu transferde hak sahibiyiz." ifadelerini kullanmıştı.

    Mourinho, Alexander Sörloth la ilgilendiklerini doğruladı #2

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