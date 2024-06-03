Mourinho, Lukaku'yu boykot etti! Lewandowski'den Fenerbahçe açıklaması geldi Jose Mourinho'nun golcü futbolcu Romelu Lukaku'yu Fenerbahçe'de istemediğini söylemesinin ardından ismi sarı-lacivertlilerle anılan yıldız isim Robert Lewandowski'nin sözleri gündem oldu.

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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında anlaşmaya vardığı Teknik Direktör Jose Mourinho için dün yapılan imza töreninin ardından bugün de basın toplantısı düzenledi.

Mourinho, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu 1907 Tribünü’nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Toplantıya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Sportif Direktör Mario Branco da katılım sağladı.

Burada konuşan Jose Mourinho, transferle ilgili medyada çıkan haberlere yönelik görüşlerini bildirdi.

"Lukaku ve Dybala’yı istemiyorum"

Mourinho, Roma'dan eski öğrencileri Romelu Lukaku ve Paulo Dybala'yı istemediğini söyledi.

Takıma katılacak veya takımdan ayrılacak oyuncularla her zaman saygılı ve dürüst olmanız gerekir. Oyuncularımız bunu basından öğrenmemeli. Bizim de kendi aramızda böyle olmamız gerekiyor. Transferler kesinleştikten sonra öğrenmelisiniz. Bu tarz işlerin gizli yapılmasının gerektiğini düşünüyorum. Duyuyorum, Lukaku, Dybala’yı istediğime dair; bu oyuncuları istemiyorum. Biz ne yaptığımızı, işimizi biliyoruz. Saygı duyacak şekilde yapacağız.

"Fenerbahçe benimle iletişime geçmedi"

Yaşanan bu gelişme üzerine ise Barcelona'nın yıldızı Robert Lewandowski'nin, Fenerbahçe ile ilgili sözleri yeniden gündem oldu.

Polonyalı yıldızın adı, Lukaku gibi sarı-lacivertli takımla anılıyordu. Lewandowski, Fenerbahçe'nin kendisiyle iletişime geçmediğini söyledi.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Polonyalı isim, şu sözleri sarf etti:

Fenerbahçe benimle iletişime geçmedi. Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum.

Barcelona formasını 95 kez giydi

35 yaşındaki golcünün Barcelona ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

Lewandowski, Barcelona formasıyla toplamda 95 maça çıktı ve 59 gol, 17 asist yaptı.