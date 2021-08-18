Mourinho, Ozan Kabak'ı Roma'ya istiyor

Schalke'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ozan Kabak'ı, Roma kadrosuna katmaya çalışıyor.

Bonservisi Bundesliga'dan düşen Schalke'de olan Ozan Kabak'a, birçok takım teklif götürüyor.

Onlardan biri de Mourinho'nun isteğiyle Roma oldu.

İtalyan basını tarafından manşetlere taşınan haberlere göre; Chris Smalling'in, sakatlığı nedeniyle uzun sayılabilecek bir süre Roma forması giyemeyecek olması Mourinho'yu yeni arayışlara itti.

Haberde, Portekizli teknik adamın isteğiyle Roma'nın, Ozan Kabak'ın transferini gerçekleştirmek için nabız yoklamaya başladığı öne sürüldü.

LA LIGA’DAN DA TALİPLER VAR

Ozan Kabak'ın yanı sıra farklı İtalyan ekiplerinin de Ozan'a talip olduğu belirtilirken ayrıca La Liga'dan da taliplilerinin olduğu ifade ediliyor.

Milli oyuncunun, bu sezon Bundesliga II'de oynamak istemediği için Schalke'den ayrılmak istediği uzun süredir konuşuluyordu.

Ozan Kabak, geçen sezonun devre arasında Klopp tarafından özellikle istenmiş ve Liverpool'a kiralanarak 'Kırmızılar'ın formasını 13 maçta sırtına geçirmişti.