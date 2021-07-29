- Haberler
- Transfer dosyası Haberleri
- Muhammed Demirci, 24 Erzincanspor'da
Muhammed Demirci, 24 Erzincanspor'da
Beşiktaş altyapısından yetişen ve bir dönem Barcelona ile antrenmanlara çıkan Muhammed Demirci, 24 Erzincanspor ile anlaştı.
- Haber Merkezi
- 29.07.2021 - 16:43
- Güncelleme : 29.07.2021 - 16:54
Beşiktaş altyapısında yetişen, Barcelona'nın kapısından dönen Muhammed Demirci'nin yeni adresi belli oldu. Demirci, 24 Erzincanspor'un yolunu tuttu.
Bir dönem Türk Messi diye anılan, kariyerinde Beşiktaş dışında Gaziantep FK, Mouscon, İstanbulspor gibi takımlarda oynayan 26 yaşındaki futbolcu, son olarak Sarıyer forması giydi.
8 MAÇTA 1 GOL
Demirci, İstanbul ekibinde geçtiğimiz sezon 8 maçta görev aldı ve 1 de gol attı.
26 yaşındaki futbolcu, 2019-2020 sezonunda da 24 Erzincanspor formasını giymişti.