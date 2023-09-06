Muhammed Demirci, İskenderunspor ile sözleşme imzaladı Eski Beşiktaşlı futbolcu Muhammed Demirci, 2. Lig takımı İskenderunspor ile el sıkıştı.

İHA

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden İskenderunspor, Muhammed Demirci ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.

Şubat ayında yaşanan deprem felaketine rağmen başarı göstererek grubunu üçüncü sırada tamamlayan İskenderunspor, yeni sezon için de kadrosunu güçlendirmişti.

Hatay temsilcisi, 28 yaşındaki Muhammed Demirci ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Kulüp, transferi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

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Resmi duyuru yapıldı

Söz konusu paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Hoş Geldin Muhammed Demirci! Kulübümüz, son olarak Tuzlaspor forması giyen orta saha oyuncusu Muhammed Demirci ile 2+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem oyuncumuza hem kulübümüze hayırlı olmasını dileriz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)