Muhammed Demirci, İskenderunspor ile sözleşme imzaladı

İHA
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden İskenderunspor, Muhammed Demirci ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.
Şubat ayında yaşanan deprem felaketine rağmen başarı göstererek grubunu üçüncü sırada tamamlayan İskenderunspor, yeni sezon için de kadrosunu güçlendirmişti.
Hatay temsilcisi, 28 yaşındaki Muhammed Demirci ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Kulüp, transferi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.
Resmi duyuru yapıldı
Söz konusu paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Hoş Geldin Muhammed Demirci! Kulübümüz, son olarak Tuzlaspor forması giyen orta saha oyuncusu Muhammed Demirci ile 2+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem oyuncumuza hem kulübümüze hayırlı olmasını dileriz.