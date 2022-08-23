Muhammed Gümüşkaya, Westerlo'da

Fenerbahçe Muhammed Gümüşkaya'nın takımdan ayrılarak Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo'ya transfer olduğunu açıkladı. Westerlo da genç futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fenerbahçe genç futbolcusu Muhammed Gümüşkaya'nın takımdan ayrılarak Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo'ya transfer olduğunu açıkladı. Westerlo da genç futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbol Takımımızın genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya’nın, Belçika ekibi Westerlo'ya transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Henüz 11 yaşında kalbindeki Sarı-Lacivert sevgiyle Kulübümüze ilk adımını atan; 10 yıl boyunca karakteri, çalışkanlığı ve başarısıyla Akademimizin gururu olan, kariyerinde yeni bir sayfa açmak için bugün itibarıyla yuvadan uçan Muhammed Gümüşkaya’ya sonsuz başarılar diliyoruz.

Fenerbahçemizin kıymetli ismi Muhammed; bu camia her daim seninle gururlanacak ve yolun bu renklerle yeniden kesişecek…" ifadelerinde bulunuldu.