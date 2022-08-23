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    Muhammed Gümüşkaya, Westerlo'da

    Fenerbahçe Muhammed Gümüşkaya'nın takımdan ayrılarak Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo'ya transfer olduğunu açıkladı. Westerlo da genç futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
    • 23.08.2022 - 17:12
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 17:26
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    Muhammed Gümüşkaya, Westerlo'da

    Fenerbahçe genç futbolcusu Muhammed Gümüşkaya'nın takımdan ayrılarak Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo'ya transfer olduğunu açıkladı. Westerlo da genç futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

    Muhammed Gümüşkaya, Westerlo da #1

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

    "Profesyonel Futbol Takımımızın genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya’nın, Belçika ekibi Westerlo'ya transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

    Henüz 11 yaşında kalbindeki Sarı-Lacivert sevgiyle Kulübümüze ilk adımını atan; 10 yıl boyunca karakteri, çalışkanlığı ve başarısıyla Akademimizin gururu olan, kariyerinde yeni bir sayfa açmak için bugün itibarıyla yuvadan uçan Muhammed Gümüşkaya’ya sonsuz başarılar diliyoruz.

    Fenerbahçemizin kıymetli ismi Muhammed; bu camia her daim seninle gururlanacak ve yolun bu renklerle yeniden kesişecek…" ifadelerinde bulunuldu.

    Muhammed Gümüşkaya, Westerlo da #2


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