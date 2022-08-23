- Haberler
- Transfer dosyası Haberleri
- Muhammed Gümüşkaya, Westerlo'da
Muhammed Gümüşkaya, Westerlo'da
- 23.08.2022 - 17:12
- Güncelleme : 23.08.2022 - 17:26
Fenerbahçe genç futbolcusu Muhammed Gümüşkaya'nın takımdan ayrılarak Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo'ya transfer olduğunu açıkladı. Westerlo da genç futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel Futbol Takımımızın genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya’nın, Belçika ekibi Westerlo'ya transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.
Henüz 11 yaşında kalbindeki Sarı-Lacivert sevgiyle Kulübümüze ilk adımını atan; 10 yıl boyunca karakteri, çalışkanlığı ve başarısıyla Akademimizin gururu olan, kariyerinde yeni bir sayfa açmak için bugün itibarıyla yuvadan uçan Muhammed Gümüşkaya’ya sonsuz başarılar diliyoruz.
Fenerbahçemizin kıymetli ismi Muhammed; bu camia her daim seninle gururlanacak ve yolun bu renklerle yeniden kesişecek…" ifadelerinde bulunuldu.