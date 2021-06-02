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    Muhammet Demir, Gaziantep’e çok yakın

    Gaziantep FK’da geçtiğimiz sezon parlak bir grafik çizen Muhammet Demir, iki senedir kiralık olarak formasını giydiği Gaziantep’e imza atmaya yakın.
    • Haber Merkezi
    • 02.06.2021 - 13:35
    • Güncelleme : 02.06.2021 - 13:41
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    Muhammet Demir, Gaziantep’e çok yakın

    Gaziantep Futbol Kulübü’nde iki sezondur kiralık olarak forma giyen Muhammet Demir’in, bonservisiyle birlikte Gaziantep’e transferinin olumlu ilerlediği öğrenildi.

    29 yaşındaki forvet için Erol Bulut’un da onay vermesiyle Gaziantep FK yönetimi harekete geçti.

    GÖRÜŞMELER OLUMLU DEVAM EDİYOR

    Önümüzdeki sezon hücum hattında elini güçlendirmek isteyen Gaziantep FK, Muhammet Demir'i tekrar kadroya katmak istiyor.

    Başakşehir FK ile bonservis pazarlığı aşamasında olan ve tüm alternatif seçenekleri de masaya yatıran Gaziantep FK'nın, bu transferi önümüzdeki günlerde bitirmeyi amaçladığı bildirildi.

    Gaziantep FK’nın en büyük kozu ise oyuncunun gelmeye istekli olması.

    Muhammet Demir, Gaziantep’e çok yakın #1

    Gaziantep Güneş’in haberine göre; Başakşehir'in teknik direktörü Aykut Kocaman'ın da takımda kalması yönünde rapor verdiği Muhammet Demir için Gaziantep FK'nın ısrarcı bir konumda olduğu belirtildi.

    Gaziantep FK takımı önümüzdeki sezon içinde kadrosuna katmak istediği ve bonservisiyle birlikte almayı planladığı Muhammet Demir konusunda Başakşehir Kulübü ile yapılan görüşmelerde şu ana kadar bir pürüz çıkmadığı bildirildi.

    Muhammet Demir, Gaziantep’e çok yakın #2

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