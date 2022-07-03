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    Muleka Burnley ile anlaşamadı Beşiktaş'ı istiyor

    Siyah-beyazlılarda yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Beşiktaş, Burnley ile anlaşmaya sağlayamayan Muleka için yeniden devreye girdi.
    • 03.07.2022 - 14:30
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    Muleka Burnley ile anlaşamadı Beşiktaş'ı istiyor

    Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan futbolculardan biri olan Jackson Muleka ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

    Standard Liege ile Burnley, Muleka için anlaştı. Fakat; futbolcu ise Burnley ile anlaşmaya varamadı.

    Muleka'yı ikna edemediler

    Belçika ekibi Standard Liege ile İngiliz ekibi Burnley, Muleka için 4 milyon Euro karşılığında el sıkıştı.

    Beşiktaş'a transfer olmak isteyen Muleka ise Burnley ile yaptığı görüşmede transfer tercihini hatırlattı.

    Beşiktaş'ın önerdiği ücret ile Burnley'nin önerdiği arasında fark bulunuyor. Siyah-beyazlılar, 3 milyon euronun üstüne çıkmak istemiyor.

    Muleka Burnley ile anlaşamadı Beşiktaş ı istiyor #1

    Beşiktaş yeniden görüşme yapacak

    Öte yandan Muleka'nın Beşiktaş tercihi siyah-beyazlıların elini güçlendiriyor. Beşiktaş ile Liege, Muleka için yeniden görüşme yapacak.

    Geçen sezonun ikinci yarısında Standart Liege'den Kasımpaşa'ya kiralanan Muleka, ligin ikinci yarısında İstanbul ekibinde 12 kez gol sevinci yaşadı ve 4 de asist yaptı.

    Muleka Burnley ile anlaşamadı Beşiktaş ı istiyor #2


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