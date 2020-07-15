M.United, Sancho için 125 milyon euro'yu gözden çıkardı

M.United, Sancho için 125 milyon euro'yu gözden çıkardı

Gelecek sezon Jadon Sancho'yu kadrosuna katmak isteyen Manchester United'ın bu hedefi için kesenin ağzını açmaya karar verdiği öğrenildi.

Borussia Dortmund'un İngiliz yıldızı Jadon Sancho hakkında yeni bir transfer iddiası daha ortaya atıldı.

Bild'in duyurduğu habere göre; Manchester United, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılması hâlinde Sancho için Dortmund'a 120 milyon euro bonservis bedeli ödemeye karar verdi.

United'ın transferdeki bir numaralı hedefini kadrosuna katabilmesi için Premier Lig'de sezonu ilk dört sırada bitirmesi gerekiyor. Şu anda beşinci sırada yer alan United'ın önündeki Leicester ile arasında averaj farkı bulunuyor.

20 GOL, 18 ASİSST

Bu sezon Dortmund formasıyla tüm turnuvalarda çıktığı maçta 20 gol 18 asistle oynayan Sancho, transferin gözde isimleri arasında yer alıyor.