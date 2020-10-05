Dolar
7.7685
0.1353%
Euro
9.1289
0.355%
Altın
1899.89
0.0305%
Borsa
1156.85
1.0322%
G. Altın
474.133
0.0557%
Bitcoin
83253.88
0.9625%
29ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 29 C

    Murat Sağlam, Rizespor'a kiralandı

    Fenerbahçe'nin büyük umutlarla aldığı ancak bir türlü beklenen çıkışı göremediği Murat Sağlam, Süper Lig ekiplerinden Rizespor'a kiralık olarak gönderildi.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2020 - 13:14
    • Güncelleme : 05.10.2020 - 13:14
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Murat Sağlam, Rizespor'a kiralandı

    Fenerbahçe'de Gökhan Gönül ve Nazım Sangare transferlerinin ardından forma rekabetinde şansı iyice azalan Murat Sağlam'ın, yeni adresi belli oldu.

    22 yaşındaki sağ bek oyuncusu, sezon sonuna kadar Süper Lig ekiplerinden Rizespor'a kiralandı.

    KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYORDU

    Fenerbahçe'nin transfer döneminde yaptığı Gökhan Gönül ve Nazım Sangare transferlerinin ardından forma şansı kalmayan Murat Sağlam'ın, takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

    Murat Sağlam, geçtiğimiz sezon sadece 5 resmi maçta forma giymişti.

    Murat Sağlam, Rizespor a kiralandı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir