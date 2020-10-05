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Murat Sağlam, Rizespor'a kiralandı
Fenerbahçe'nin büyük umutlarla aldığı ancak bir türlü beklenen çıkışı göremediği Murat Sağlam, Süper Lig ekiplerinden Rizespor'a kiralık olarak gönderildi.
- Haber Merkezi
- 05.10.2020 - 13:14
- Güncelleme : 05.10.2020 - 13:14
Fenerbahçe'de Gökhan Gönül ve Nazım Sangare transferlerinin ardından forma rekabetinde şansı iyice azalan Murat Sağlam'ın, yeni adresi belli oldu.
22 yaşındaki sağ bek oyuncusu, sezon sonuna kadar Süper Lig ekiplerinden Rizespor'a kiralandı.
KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYORDU
Fenerbahçe'nin transfer döneminde yaptığı Gökhan Gönül ve Nazım Sangare transferlerinin ardından forma şansı kalmayan Murat Sağlam'ın, takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu.
Murat Sağlam, geçtiğimiz sezon sadece 5 resmi maçta forma giymişti.