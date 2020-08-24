Murat Sağlam ve Frey, Rizespor'a önerildi

Fenerbahçe'de bir gelecek görülmeyen isimlerden olan Murat Sağlam ve Frey, Emre Belözoğlu tarafından Rizespor'a soruldu. Karadeniz temsilcisi kararını teknik direktör Tomas'ın raporu sonrası verecek.

Yeni sezonda şampiyonluğun en büyük adayı olmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen isimler de belli olmaya başladı.

FREY VE MURAT GÖNDERİLECEK

Topuk Yaylası'nda yapılan kampta Erol Bulut'un gözüne giremeyen Frey ve Murat Sağlam'ın takımdan gönderilmesine karar verildi.

Resmi olarak açıklanmasa da takımın sportif direktörlüğünü yapan Emre Belözoğlu, bu iki futbolcuyu Rizespor'a önerdi.

TOMAS SÜRE İSTEDİ

Karadeniz ekibi henüz bu teklife cevap vermezken teknik direktör Stjepan Tomas'ın düşünmek için süre istediği öğrenildi. Hırvat teknik adamın onay vermesi halinde Rizespor'un bu iki isme teklif yapacağı kaydedildi.

Sarı-lacivertliler ise Rizespor'un reddetmesi halinde diğer takımlara da aynı teklifte bulunacak.

Frey geçtiğimiz sezonu Nürnberg'te geçirmiş ve burada çıktığı 32 maçta 5 gol 5 asistle 10 gole doğrudan katkı sağlamıştı.

Murat Sağlam ise geçen sezon Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamadı. 4 Türkiye Kupası ve 1 Süper Lig maçında süre alan genç futbolcu takımda düşünülmüyor.